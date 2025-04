Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter küsst Zehnjährigen auf Wange - Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag (24.04.2025) gegen 18.15 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen dem Bahnhof und der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar einen zehn Jahre alten Jungen auf die Wange küsste, ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung. Das Kind zwar zuvor mit einem Gleichaltrigen im Bereich des Bahnhofs Fahrrad gefahren und dann kurzfristig allein auf dem Verbindungs- bzw. Fußgweg unterwegs gewesen. Im dortigen Bereich traf der Zehnjährige auf den Täter, der ihn an der Schulter festhielt und küssten. Der Junge schrie nach seinem Freund und riss sich los. Bei dem Täter soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann handeln, der eine Jogginghose mit pinken Kreisen darauf trug und Einkaufstaschen mit Flaschen darin mitführte. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen, konnte jedoch zunächst niemand mehr antreffen, der auf die Beschreibung passte. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell