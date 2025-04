Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrüche in der Straße "Hafeninsel"; Hakenkreuz auf Straße gesprüht; Nach Handyraub: Polizei machte Personengruppe ausfindig; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Einbrüche in der Straße "Hafeninsel" - Offenbach am Main

(fg) Unbekannte waren zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Mittwoch, 18 Uhr, in vier Wohnungen in der Straße "Hafeninsel" zugange und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Unbekannten auf bislang unbekannte Art und Weise die dortigen Mehrfamilienhäuser (10er- und 20er-Hausnummern), öffneten anschließend die betreffenden Wohnungen und durchsuchten diese. In allen Fällen nahmen die Eindringlinge etwas mit. Bei der Beute handelte es sich vorwiegend um Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 5100.

2. Hakenkreuz auf Straße gesprüht: Staatsschutz ermittelt - Offenbach am Main

(fg) In der Berliner Straße (Durchgang zur Ziegelstraße) hat ein Unbekannter ein Hakenkreuz auf den Boden gesprüht. Die Tat wurde der Polizei am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, gemeldet. Eine Streife überdeckte die Stelle mit Sprühkreide, nahm eine entsprechende Anzeige auf und informierte die Stadt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Täterhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugensuche nach Unfall: Leichtverletzte Radfahrerin - Mühlheim am Main

(fg) Bereits am Donnerstag, 27. März 2025, ereignete sich an der Einmündung der Elisabethenstraße / Fichtestraße ein Unfall, bei dem sich eine 58-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen und bittet diese, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine BMW-Fahrerin die Radlerin gegen 15.45 Uhr offenbar beim Einfahren in die Fichtestraße. Die Radfahrerin soll auf dem Gehweg der Fichtestraße, es handelt sich um eine Einbahnstraße, entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Nach dem Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von rund 2.200 Euro entstand, kam die Mühlheimerin in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

4. Handy geraubt: Polizei machte Personengruppe ausfindig - Obertshausen

(fg) Nach dem Raub eines Mobiltelefons am Mittwochabend am Bahnhof in Obertshausen machte die Polizei die mutmaßlichen Täter zeitnah ausfindig. Ein 19-Jähriger sei eigenen Angaben zufolge gegen 23.40 Uhr von acht bis zehn Personen in der Bahnhofstraße angesprochen worden. Im weiteren Verlauf sei er von einer Person festgehalten worden. Währenddessen habe einer der Jugendlichen sein Handy weggenommen. Aufgrund der Meldung fahndeten Polizeibeamte umgehend nach der gemeldeten Personengruppe. Letztlich wurden mehrere Jugendliche, auf die die Personenbeschreibungen offensichtlich zutrafen, in der Leipziger Straße im Bereich eines dortigen Einkaufsmarktes angetroffen. Die beiden Tatverdächtigen, die hauptsächlich agiert haben sollen, sind beide 16 Jahre alt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem gegen diese beiden Jugendlichen wegen des Verdachts des Raubes. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Navis, Lenkräder und Zubehör gestohlen: Autoaufbrecher waren zugange - Dreieich / Götzenhain

(fg) In der Straße "Im Höchsten" (40er-Hausnummern) waren Autoaufbrecher am Mittwochmorgen, zwischen 1.20 Uhr und 6.30 Uhr unterwegs und stahlen unter anderem aus einem dort abgestellten 2er BMW das Navigationsgerät, das Lenkrad sowie weiteres Fahrzeugzubehör. Um ins Innere zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Loch in die Tür des Wagens geschnitten. Im selben Tatzeitraum kam es zu mindestens zwei weiteren Fällen im Römerweg (10er-Hausnummern) und im Höhenweg (50er-Hausnummern). Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Zigarettenautomat aufgebrochen und Inhalt mitgenommen - Neu-Isenburg

(fg) Auf Zigaretten und Geld hatten es Unbekannte abgesehen, die einen in der Friedhofstraße im Bereich der 10er-Hausnummern befindlichen Zigarettenautomaten aufgeflext haben. Nach bisherigen Erkenntnissen schritten die Diebe zwischen Dienstagmorgen, 0.15 Uhr und Mittwochabend, 23.30 Uhr, zur Tat. Sie nahmen sämtliche Zigarettenpackungen und auch das gesamte Geld mit. Der entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Aufgrund des Lärms könnten Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam geworden sein. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

7. Pflanze samt Kübel gestohlen: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Sie zierte den Eingang eines Hotels in der Würzburger Straße (30er-Hausnummern); nun ist sie weg. Die Polizei ermittelt im Zuge des Diebstahls einer Muschelzypresse und bittet Zeugen, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich am Sonntagmorgen, kurz vor 5 Uhr, zwei Unbekannte dem Hoteleingang und stahlen die Pflanze samt Betonkübel.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen der Pflanzendiebe vor:

Täter 1:

- schlank - heller Hoodie mit Kapuze über dem Kopf, weiße Turnschuhe

Täter 2:

- schlank und braune sowie kurze Haare - bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer hellen Jeans und Turnschuhen

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Diebe geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 10.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

