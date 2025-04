POL-OF: Zwei sichergestellte Räder: Eigentümer gesucht!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Erneute Sachbeschädigung am Naturdenkmal "Wartbaum": Polizei sucht Zeugen! - Nidderau (fg) Am Mittwochmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zum Naturdenkmal "Wartbaum" in der Nähe des Radwegs "Hohe Straße" aus. Nachdem es bereits am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz ...

mehr