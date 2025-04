Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall bei Überholvorgang: Zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus

Biebergemünd / Autobahn 66 (ots)

(fg) Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bad Orb / Wächtersbach und Gelnhausen-Ost kamen die beiden beteiligten Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus; insgesamt entstand ein Schaden von rund 88.000 Euro. Polizei, Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei waren im Einsatz.

Gegen 4.20 Uhr war eine 63-Jährige in ihrem roten Hyundai i10 auf der Autobahn 66 aus Fulda kommend in Richtung Hanau auf der rechten Spur unterwegs. Dahinter befand sich ein 24-jähriger Hanauer in seinem blauen BMW M4.

Beim Überholvorgang soll der BMW-Lenker den Wagen der 63-Jährigen gestreift haben, sodass beide Autos ins Schleudern gerieten und nach rechts von der Fahrbahn abkamen.

Der BMW stieß daraufhin frontal in die Schutzplanke, wurde abgewiesen, drehte sich und prallte mit dem Heck erneut in die Schutzplanke. Der Hyundai überschlug sich, nachdem er zuvor ebenfalls mit der Schutzplanke zusammengestoßen war. Der Wagen blieb letztlich auf der Beifahrerseite und dem Autodach auf der Mittelleitplanke liegen. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde auch die Autobahnmeisterei informiert; es kam zeitweise zur Vollsperrung der Autobahn. Kurz nach 8 Uhr war die Autobahn 66 wieder komplett frei. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

Offenbach, 10.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell