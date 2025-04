Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (24.04.2025) 17.00 Uhr und Freitag (25.04.2025) 09.15 Uhr waren noch unbekannte Einbrecher in Eberdingen unterwegs. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen brachen sie zunächst in die Räume eines Kindergartens in der Bachstraße ein. Um ins Innere zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie die Räume des Kindergartens. Auch in ein Nebengebäude drangen die Täter ein. Hierzu schlugen sie die Scheibe einer Balkontür ein. Vermutlich dürften sie jedoch nichts Stehlenswertes festgestellt haben, so dass sie die Gebäude ohne Diebesgut wieder verließen. Mutmaßlich begaben sich dieselben Täter anschließend in die Stuttgarter Straße zur dortigen Postfiliale und verschafften sich, indem sie ein Fenster aufbrachen, Zutritt ins Innere. Die Filiale wurde ebenfalls durchwühlt und ein Tresor aufgebrochen. In diesem befanden sich Briefmarken und Bargeld in dreistelligem Wert, das die Einbrecher mitgehen ließen. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

