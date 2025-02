POL-WAF: Beckum. Abbiegemanöver - Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag (14.02.2025, 14.30 Uhr) zwei Menschen verletzt worden. Eine 35-jährige Beelenerin fuhr in ihrem Auto auf der Ostenfelder Straße als sie an der Kreuzung mit der Kiebitzheide mit dem Auto eines 28-jährigen Mannes aus Clarholz zusammenstieß. Der Pkw der Beelenerin schleuderte durch den Aufprall in einen Graben, der des Clarholzers in ein Feld. Rettungskräfte ...

