POL-DO: Unfallflucht mit Personenschaden auf der A44 in Richtung Kassel: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0307 Am 24. August 2024 kam es in der Nähe eines Supermarktes in der Oberdorfstraße in Dortmund Brackel zu einem Raubüberfall auf eine Dortmunderin. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:20 Uhr traf die 79-Jährige auf eine ihr unbekannte Frau, diese folgte ihr scheinbar und zog auf Höhe der Oberdorfstraße 53 an ihrem Arm. Die Seniorin fiel darauf mit ihrem Rollator zu Boden und verletzte sich ...

