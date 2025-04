Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Bild nach Raub in Dortmund-Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0307

Am 24. August 2024 kam es in der Nähe eines Supermarktes in der Oberdorfstraße in Dortmund Brackel zu einem Raubüberfall auf eine Dortmunderin. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:20 Uhr traf die 79-Jährige auf eine ihr unbekannte Frau, diese folgte ihr scheinbar und zog auf Höhe der Oberdorfstraße 53 an ihrem Arm. Die Seniorin fiel darauf mit ihrem Rollator zu Boden und verletzte sich an Kopf und Hüfte.

Noch am Boden liegend entwendete die Unbekannte die Armbanduhr der Dame und flüchtete über die Schimmelstraße in nördliche Richtung.

Die unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,65 cm - normale Statur - weiblich - weißer Overall - schwarzes, kurzes Haar

Hier finden Sie die Bilder der Tatverdächtigen im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/164176

Zeugen können entweder über das Fahndungsportal oder über die Kriminalwache der Polizei Dortmund Hinweise zu Tat angeben. Die Erreichbarkeit der Kriminalwache lautet 0231/ 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell