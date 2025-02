POL-NB: Brand eines Carports Neustrelitz Zierke

Friedland (ots) - Am 11. Februar 2025 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der L28 zwischen Friedland und Sandhagen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad mit Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 62-jährige Fahrer eines Toyota Yaris die L282 aus Lübbersdorf kommend in Fahrtrichtung Friedland. Als er an der Einmündung zur L28 ankam, beabsichtigte er nach links in Richtung Friedland ...

mehr