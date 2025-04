Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallbeteiligter nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nach dem Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (24.04.2025) gegen 16:30 Uhr im Kreisverkehr in der Ortsmitte von Möglingen ereignet hat. Eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin war auf der Bahnhofstraße unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden Fahrzeugs zu achten. Dabei touchierte die 54-Jährige mit ihrem Hyundai die rechte Seite des Fahrzeugs, bei dem es sich um einen blauen Ford gehandelt haben könnte. Die Person am Steuer des blauen Pkw setzte ihre Fahrt fort, verließ den Kreisverkehr an der Markgröninger Straße und fuhr weg, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Am Hyundai der 54-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige blaue Fahrzeug und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

