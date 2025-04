Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Einbruch in Vereinsgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (24.04.2025) 19.30 Uhr und Freitag (25.04.2025) 07.15 Uhr suchten noch unbekannte Einbrecher ein Vereinsgebäude in der Meslay-Du-Maine-Straße in Neckargröningen heim. Indem sie eine Balkontür aufhebelten, gelangten die Täter ins Innere. Sie durchsuchten drei Büros und entwendeten vermutlich lediglich einen kleinen Tresor, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell