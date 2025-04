Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bürger und Jugendliche unterstützen Polizei bei Verfolgung

Kaarst (ots)

Jugendliche, die im Kaarster Stadtteil Vorst einen Geburtstag gefeiert haben, sind überraschend zu Helfern der Polizei geworden.

Die Beamten wollten am Samstag (28.3.) um 19 Uhr auf der Antoniusstraße einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen kontrollieren. Der 16-Jährige Fahrer entzog sich jedoch und versuchte, die Polizisten über Feld- und Gehwege abzuhängen. Bei der Verfolgung baten die Beamten Bürger um Hilfe, diese zeigten ihnen bereitwillig Abkürzungen und Schleichwege, so, dass sie an dem Verdächtigen dranbleiben konnten. Außerdem informierten die Ortskundigen telefonisch über den Standort des Flüchtigen. Zwischenzeitlich versuchte dieser, sich in einer Gruppe Jugendlicher zu verstecken, die gerade einen Geburtstag feierten. Als sich die Polizei näherte, floh er mit hoher Geschwindigkeit über einen mit dem Auto nicht zu befahrenden Weg. Daraufhin stellten die unbeteiligten Jugendlichen den Beamten bereitwillig ein Fahrrad zur Verfügung, um die Verfolgung über die Feldwege fortzusetzen. So gelang es schließlich, den 16-Jährigen zu fassen - auch mit der Hilfe zweier Zeugen, die ihn an der weiteren Flucht hinderten.

Neben dem fehlenden Versicherungskennzeichen stellte sich heraus, dass der E-Scooter des Jugendlichen deutlich schneller als die zugelassenen 20 Stundenkilometer fahren konnte.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Im Anschluss brachten die Beamten das geliehene Fahrrad zurück zu den hilfsbereiten Jugendlichen. Es entwickelte sich noch ein freundlicher Austausch mit der Gruppe, die sich sehr darüber freuten, der Polizei geholfen zu haben. Zum Abschied machten die eingesetzten Beamten noch ein Erinnerungsfoto.

