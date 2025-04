Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnmobil gerät in Brand

Grevenbroich (ots)

In einem Kleingarten an der Kölner Landstraße kam es am Mittwoch (02.04.), zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Feuer an einem Wohnmobil. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell