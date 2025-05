POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rheinbreitbach, Westerwaldstraße (ots) - In der Zeit vom 28.05.2025, 21:30 Uhr und dem 29.05.2025, 14:45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter an der genannten Örtlichkeit ein Herrenrad der Marke Trento entwendet. Das Fahrrad war vor dem Anwesen des Geschädigten in einem Fahrradständer abgestellt und mittels Zahlenschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, ...

