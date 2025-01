Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Lörrach/Haagen - Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 26.01.2025, etwa 02:00 Uhr

Nach einem erneuten Brand in Lörrach-Haagen sucht die Polizei Zeugen.

Zur genannten Zeit brannte ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das relativ nah an einem Wohnhaus stand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht, so dass das Wohnhaus nicht in Gefahr war.

Am dem Fahrzeug entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich - es handelte sich um eine älteres Fahrzeug.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wer im Bereich Lichsenweg im Ortsteil Haagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, möge sich bitte rund um die Uhr bei der Polizei in Lörrach melden, Tel. 07621 1760.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell