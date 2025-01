Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Endingen -- Polizei sucht Zeugen nach rücksichtslosem Überholvorgang durch betrunkenen Pkw-Fahrer

Am Samstag, den 25.01.2025, gegen 12:17 Uhr, kam es auf der L105 in Endingen zwischen Kreisverkehr und Königschaffhausen zu einem rücksichtslosen Überholvorgang. Der Pkw-Lenker eines Daimler-Benz mit polnischem Kennzeichen, welcher stark alkoholisiert war, setzte zu einem Überholvorgang an.

Hierdurch musste ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen. Nur mit Glück kam es zu keinem Unfall. Anschließend fuhr der Daimler-Benz in deutlich erkennbaren Schlangenlinien weiter durch die Ortsmitte Königschaffhausen in Richtung Kiechlingsbergen.

Dort konnten der Pkw und der verantwortliche Fahrer in stark alkoholsiertem Zustand von der Polizei festgestellt werden. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt - er gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Ein Alkoholisierungswert liegt noch nicht vor.

Nun werden von der Polizei Zeugen/Geschädigte gesucht, welche aufgrund des Überholvorgang möglicherweise stark abbremsen mussten.

Sie werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer: 07641/582-0 zu melden.

