Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Stadt Bad Krozingen, Ortschaft: Hausen an der Möhlin Am 25.01.2025, gegen 00:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg eine starke Rauchentwicklung in einem Hotelbetrieb in Hausen an der Möhlin gemeldet. Die örtliche ...

mehr