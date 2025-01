Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Hotelbetrieb - Müllbehälter in Toilette gerät in Brand - keine verletzten Personen - geringer Sachschaden - 19 Personen werden von Feuerwehr gerettet

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Bad Krozingen, Ortschaft: Hausen an der Möhlin

Am 25.01.2025, gegen 00:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg eine starke Rauchentwicklung in einem Hotelbetrieb in Hausen an der Möhlin gemeldet.

Die örtliche Feuerwehr konnte vor Ort schnell feststellen, dass die durch den Rauchmelder alarmierten Bewohner sich auf eine Dachterrasse geflüchtet hatten. Mittels Steckleitern wurden die 19 Bewohner (davon 4 Kinder) planmäßig auf diesem zweiten Rettungsweg in Sicherheit gebracht.

Es wurde festgestellt, dass sich dichter schwarzer Rauch im Treppenhaus bis zum Dachgeschoss verbreitet hatten.

Ein Erkundungstrupp der Feuerwehr konnte im Kellergeschoss in einer Toilette einen Müllbehälter feststellen, in welchem es offenbar einen Schwelbrand gegeben hatte. Vermutlich hatte zuvor der darüber befindliche Klopapierspender aus Kunststoff gebrannt. Auf diesem werden gelegentlich glimmende Zigaretten abgelegt.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Eine Ausweitung des Brandes auf das Gebäude konnte verhindert werden.

Die Brandursache ist bislang unklar. Der Sachschaden wird vermutlich im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Allerdings werden die Reinigungsarbeiten doch recht aufwändig werden und deren Kosten den eigentlichen Schaden durch den Brand deutlich übersteigen.

Das Polizeirevier Müllheim (07631 1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell