POL-MA: Heidelberg: Radfahrer verletzt - Verursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, überquerte im Bereich der Vangerowstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto unachtsam den dortigen Rad- und Fußweg. Das Fahrzeug kam aus einer Hofeinfahrt. Zur gleichen Zeit befuhr ein Radfahrer die Vangerowstraße in Fahrtrichtung Ernst-Walz-Brücke. Der 22-jährige Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nur dadurch verhindern, indem er auf die Fahrbahn auswich und das plötzliche Hindernis umfuhr. Bei dem anschließenden Versuch mit dem Fahrrad von der Fahrbahn wieder auf den Radweg zu wechseln, verkantete das Rad am Bordstein. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei. Der Autofahrer entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nach zu kommen. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um ein sehr niedrig gebautes, silberfarbenes Auto handelte. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, welcher das Unfallgeschehen beobachtet hatte, brachte den verletzten Radfahrer umgehend zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik. Von dem Ersthelfer und Unfallzeugen sind leider keine Personalien bekannt.

Der Ersthelfer, sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu wenden.

