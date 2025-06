Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streitigkeiten zwischen mehreren Personen eskalieren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend, den 24.06.2025 ereignete sich gegen 22:20 Uhr in der Hermsheimer Straße/ Franz-Conrad-Linck-Straße eine körperliche Auseinandersetzung mit insgesamt vier beteiligten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die 45-Jährige zunächst zu Fuß beim Spazierengehen mit ihrem Hund auf der Heimsheimer Straße. Hier fiel der 45-Jährigen ein weißer Mercedes aufgrund seiner zügigen Fahrweise auf. Nachdem die Frau später wurde an der Ecke zur Franz-Conrad-Linck-Straße von ihrem 48-jährigem Mann mit dessen Fahrzeug abgeholt. Hierbei trafen sie wiederum auf den weißen Mercedes. Im weiteren Verlauf kam es zu verbalen Streitigkeiten, die später in Handgreiflichkeiten und Beleidigungen mündeten. Der 19-jährige Fahrer sowie der 48-jährige Mann wurden verletzt. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Mannheim- Neuostheim/Flughafen durchgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeiposten Neuostheim/Flughafen unter der Telefonnummer 0621 4236638 zu melden.

