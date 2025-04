Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laternen vermutlich durch Steinwürfe beschädigt

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschädigten in unmittelbarer Nähe eines eingezäunten Fußballfeldes auf dem Petersberg zwei Laternen. Die Beleuchtungseinrichtungen wurden im oberen Bereich, an dem transparenten Schutz des Leuchtmittels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Als Tatmittel kommen ersten Ermittlungen zufolge Steine in Frage, die durch die Täter an die Laternen geworfen wurden.

Die Tat ereignete sich vermutlich am zurückliegenden Wochenende. Hinweise, wer die Lampen beschädigt haben könnte, nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0095466

