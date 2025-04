Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Udersleben (ots)

Auf noch unbekannte Art und Weise geriet am Montag zur Mittagszeit eine Gartenlaube Am Dorfberg in Brand. Das Gebäude brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr komplett nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und die angrenzende Vegetation konnte verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich aufgrund der Beschaffenheit der Laube auf einen niedrigen Betrag. Zur Brandursache führt die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen.

Hinweise, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0095917

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell