Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter sprüht Pfefferspray auf 16-Jährigen - Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, dem 25.06.2025 saß ein Jugendlicher mit einem Bekannten in der Hauptstraße in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes, als eine unbekannte männliche Person gegen 21 Uhr mit einem E-Scooter an ihm vorbeifuhr und mit einem Pfefferspray in Richtung dessen Gesichtes sprühte. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter die Hauptstraße entlang in Richtung Mannheim. Durch das Sprühen erlitt der 16-jährige Jugendliche leichte Verletzungen im Gesicht und an den Augen. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- Jugendliches Erscheinungsbild - Kappe - Mitgeführter E-Scooter

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Person oder Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer: 06203 9305-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell