Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken Fahrzeuge beschädigt

Mainz-Drais (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00¬:00 Uhr kam es in Mainz-Drais in der Straße Am Stumpf zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein Zeuge wurde durch laute Knallgeräusche auf den Täter aufmerksam. Er konnte beobachten, wie der kostümierte Mann gegen mehrere Autos trat und teilweise auch deren Außenspiegel abtrat. Durch den Zeugen konnte der 32-jährige Mainzer bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Der Beschuldigte gab der Polizei gegenüber an, dass er gar nicht wisse, wie er nach Drais gekommen sei. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab über zwei Promille. Bislang konnten dem Täter Tritte gegen acht Fahrzeuge zugeordnet werden. Ebenso kommt der 32-Jährige als Täter einer beschädigten Tür in der Straße An den Platzäckern in Betracht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Geschädigte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell