POL-PPMZ: Bilanz zur Weiberfastnacht -gewohnt friedlich und ausgelassen

Mainz-Altstadt (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr kommt es im Bereich der Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 48-jähriger Mainzer befuhr mit seinem Auto die Windmühlenstraße in Richtung Pariser Straße. In Höhe des Drususwalls querte ein 16-jähriger Mainzer mit seinem Pedelec die Windmühlenstraße und wurde von dem Auto erfasst. Die Mainzer Polizei ...

