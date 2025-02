Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr kommt es im Bereich der Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 48-jähriger Mainzer befuhr mit seinem Auto die Windmühlenstraße in Richtung Pariser Straße. In Höhe des Drususwalls querte ein 16-jähriger Mainzer mit seinem Pedelec die Windmühlenstraße und wurde von dem Auto erfasst. Die Mainzer Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Pedelec-Fahrer möglicherweise rot. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec und am Auto entstand leichter Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

