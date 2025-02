Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Täter stehlen Diagnosegerät und Laptop

Voerde (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Pkw-Werkstatt an der Grenzstraße ein.

Um in das Gebäude zu kommen, schlugen die Täter die Scheibe eines Rolltors ein. Sie stahlen ein Diagnosegerät für Kfz mit einer Dockingstation und einen Laptop.

Die Kriminalpolizei prüft, ob sie noch mehr entwendeten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250223-0900)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell