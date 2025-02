Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb gestellt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr versuchten mindestens zwei Ladendiebe in einem Lebensmittelgeschäft in der Geschwister-Scholl-Straße Waren im Wert von über 700 Euro zu stehlen. Während einer der Männer beim Fluchtfahrzeug auf dem Parkplatz des Geschäfts wartete, füllte der andere Mann einen Einkaufswagen und schob diesen zum Fluchtfahrzeug. Durch Mitarbeiter des Geschäfts wurde der Mann angesprochen. Er flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein 51-jähriger Tatverdächtiger aus Mainz konnte vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter wird derzeit noch gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

