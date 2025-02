POL-PPMZ: Altweiber

Mainz-Oberstadt (ots) - Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr versuchten mindestens zwei Ladendiebe in einem Lebensmittelgeschäft in der Geschwister-Scholl-Straße Waren im Wert von über 700 Euro zu stehlen. Während einer der Männer beim Fluchtfahrzeug auf dem Parkplatz des Geschäfts wartete, füllte der andere Mann einen Einkaufswagen und schob diesen zum Fluchtfahrzeug. Durch Mitarbeiter des Geschäfts wurde der Mann angesprochen. Er flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte ...

