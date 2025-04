Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Behandlungs- und Büroräume

Siegburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in Behandlungs- und Büroräume einer Einrichtung für Gesundheitsdienstleistungen in Siegburg eingebrochen. In dem Gebäude an der Ringstraße entdeckte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen (28. April) gegen 06:20 Uhr im zweiten Obergeschoss, dass eine verriegelbare Automatiktür gewaltsam geöffnet worden war. Offenbar gelangten der oder die Täter so in einen Anmeldebereich und verschafften sich im weiteren Verlauf Zugang zu weiteren Räumen, in denen teilweise Schränke aufgehebelt wurden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, ein Stethoskop sowie eine Blutdruckmanschette und entkamen unerkannt. Nach Angaben der Zeugin habe sie am vorausgegangenen Freitag (25. April) ihren Arbeitsplatz gegen 14:50 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Spezialisten der polizeilichen Spurensicherung nahmen am Tatort ihre Arbeit auf. Ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

