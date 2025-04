Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pärchen auf Trike von Fahrbahn abgekommen - Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Windeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (27. April) haben ein 73-jähriger Rheinland-Pfälzer und seine 74-jährige Begleiterin einen Ausflug mit dem Trike nach Windeck unternommen.

Sie fuhren mit der Maschine der Marke Rewaco auf der Landesstraße 147 (L 147) aus Richtung Windeck-Leuscheid in Fahrtrichtung Weyerbusch. In Höhe der Basaltstraße, die in Richtung Windeck-Kuchenhausen führt, bog ein vor ihnen fahrender Traktor nach links ab. Nach Angaben des 73-jährigen Fahrers hatte der Traktorfahrer dies rechtzeitig angekündigt, er selbst sich jedoch mit der eigenen Geschwindigkeit verschätzt.

Darum musste er das Trike nach rechts in den Graben lenken, um nicht auf den langsam abbiegenden Traktor aufzufahren. Das Trike kollidierte mit einer Tanne und Fahrer und Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Das Trike, an dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, wurde auf Wunsch des 73-Jährigen abgeschleppt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell