POL-SU: Beinahe unverletzt - Auto und Motorrad kollidieren beim Überholen

Niederkassel (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Niederkassel ist bei einer Kollision mit einem Pkw während eines Überholvorgangs auf der Landesstraße 269 (L 269), zwischen Landesstraße 82 (L 82) und Spicher Straße, am Samstagnachmittag (26. April) leicht verletzt worden. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Der Triumph-Fahrer fuhr in Richtung Niederkassel-Ranzel und wollte zwei vorausfahrende Pkw überholen. Während er sich im Überholvorgang befand, scherte der erste zu überholende Pkw, ein Skoda mit einem 58-Jährigen aus Hürth am Steuer, ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zum seitlichen Kontakt zwischen den Fahrzeugen und der Motorradfahrer kam nach links von er Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dabei zog er sich leichte Schürfwunden an Hand und Arm zu.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

