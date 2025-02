Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstähle aus Firmenwagen

Ochtrup (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag (18.02.) auf Mittwoch (19.02.) Zugang zu zwei Firmenwagen verschafft und daraus teils hochwertige Werkzeuge entwendet.

An der Claus-von-Stauffenberg-Straße wurde am Dienstag gegen 16.00 Uhr ein VW Bulli in einer Parkbucht abgestellt. Als der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein Fenster des Bullis eingeschlagen war. Aus dem Auto wurden diverse Werkzeuge wie Akkuschrauber, Schlagbohrer und Trennschleifer entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, liegt jedoch im vierstelligen Euro-Bereich.

An der Horststraße, Ecke Marienstraße öffneten Unbekannte zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 07.00 Uhr gewaltsam die Hecktür eines Opel Movano. Auch hier entwendeten die Täter Werkzeuge. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer zu den angegebenen Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell