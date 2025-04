Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: In verkehrter Richtung durch Einbahnstraße/ Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Windeck (ots)

Am Montag (28. April) ging gegen 13:10 Uhr bei der Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall in Windeck ein, bei dem zwei Pkw frontal zusammengestoßen sein sollten. Vor Ort auf der Hauptstraße im Ortsteil Dattenfeld trafen die Beamten auf zwei stark beschädigte Pkw und drei verletzte Insassen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben bislang, dass ein 88 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz die Hauptstraße mit Einbahnverkehr entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in Richtung des Ortskerns befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit und prallte im Kurvenbereich frontal gegen einen entgegenkommenden Opel. Dieser wurde von einer 37-jährigen Windeckerin geführt, die aus Richtung Eitorf kam. Sie hatte einen 40 Jahre alten Beifahrer an Bord. Die beiden Opel-Insassen wurden durch den Unfall schwer, der 88-Jährige leicht verletzt. Die Feuerwehr musste durch Aufschneiden des Pkw bei der Bergung der Frau unterstützen. Krankenwagen brachten alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Da der Zafira durch den Zusammenstoß gegen einen Stromkasten geschleudert wurde und dort zum Stehen kam, musste aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Bergung der Strom abgestellt werden. Beide Pkw wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 30.000 Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauert aktuell an (Stand 16:00 Uhr), wird aber vorrausichtlich bis 16:30 Uhr abgeschlossen sein. Ob der Strom an dem stark beschädigten Stromverteilerkasten durch einen Techniker vor Ort dann wieder eingeschaltet werden kann, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Senior aus Sankt Augustin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

