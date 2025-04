Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Am Montag zwischen 05:45 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Firma an der Friesenstraße in Papenburg einen dort abgestellten gelben VW Beetle. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeidienststelle in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

