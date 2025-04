POL-EL: Wietmarschen - Pkw überschlug sich

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter gegen 1.42 Uhr einen Automaten in einem Automatenkiosk an der Straße Krummer Dreh in Haselünne aufgebrochen. Der Täter entwendete Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

