POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Am Dienstag gegen 16.43 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines Opel die A31 bei Wietmarschen in Richtung Oberhausen. Nachdem der Fahrer einen Pkw überholte und wieder einscherte, geriet der Opel ins Schleudern, überschlug sich und kam in der Berme zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

