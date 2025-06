Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der B 39 nach Verkehrsunfall zwischen Lkw und Motorrad - Pressemitteilung Nr. 3

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 39 zwischen Angelbachtal und Mühlhausen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6062840 (PM 1) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6062931 (PM 2)

Die bisherigen Ermittlungen zum Verkehrsunfall des Verkehrsdienstes Heidelberg ergaben, dass ein 52-jähriger Lastkraftwagenfahrer und ein 17-jähriger Motorradfahrer die B 39 von Angelbachtal kommend in Fahrtrichtung Rauenberg befuhren. Der vorausfahrende Lastkraftwagenfahrer bog nach links in die dortige Parkbucht ab, während der Motorradfahrer zum Überholen ausscherte. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem Lastkraftwagen und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Der Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt. Während das Motorrad nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, konnte der Lastkraftwagen mit minimalem Sachschaden weitergefahren werden. Eine genaue Schadenssumme lässt sich aktuell nicht beziffern. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 17-Jährige muss sich nun für den Verkehrsunfall verantwortlich zeigen, da er trotz eines Überholverbots und unklarer Verkehrslage zum Überholvorgang ansetzte.

