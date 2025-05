POL-PPRP: Kinderkleidung gestohlen und geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.05.2025, 20 Uhr, bis zum 20.05.2025, 10 Uhr, brachen Unbekannte in einen CBD-Shop in der Ludwigstraße ein. Aus dem Geschäft wurde Bargeld gestohlen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

