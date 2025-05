Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte bei Auffahrunfällen

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Auffahrunfall auf der Bruchwiesenstraße kam es am Dienstagmorgen (20.05.2025), gegen 8 Uhr. Eine 35-jährige Autofahrerin bremste aufgrund eines Pannenfahrzeuges auf der Straße. Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem musste ihr Auto abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand zudem an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Carl-Bosch-Straße. Ein 51-Jähriger fuhr an der Ampel (Karl-Müller-Straße) auf das vor ihm stehende Auto auf. Der 51-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste zudem abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell