POL-PPRP: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.04. bis zum 10.05.2025 beschädigten Unbekannte in einer Lagerhalle in der ehemaligen Feuerwache (Menzelstraße) dort gelagerte Hilfsgüter. Unter anderem wurden Röntgengeräte und andere medizinische Gegenstände, welche für einen Hilfseinsatz in Afrika geplant waren, beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Anwohner hatten an der Lagerhalle ...

