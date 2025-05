Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hilfsgüter beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 19.04. bis zum 10.05.2025 beschädigten Unbekannte in einer Lagerhalle in der ehemaligen Feuerwache (Menzelstraße) dort gelagerte Hilfsgüter. Unter anderem wurden Röntgengeräte und andere medizinische Gegenstände, welche für einen Hilfseinsatz in Afrika geplant waren, beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Anwohner hatten an der Lagerhalle Kinder/Jugendliche spielen sehen. Ob diese etwas mit der Beschädigung zu tun haben, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Personen an oder in der Lagerhalle der alten Feuerwache gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell