POL-PPRP: Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) - In der Zeit vom 17.05.2025, gegen 11 Uhr und dem 19.05.2025, gegen 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Knietschstraße in Maxdorf ein. Das gesamte Anwesen wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde und in welcher Höhe sich der Schaden bewegt, wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ...

