POL-PPRP: Unfall - 13-jährige leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am gestrigen Montag (19.05.2025), gegen 8 Uhr, die B44 in Fahrtrichtung Mannheim. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die Fahrbahnbegrenzung. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt und daher zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

