Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahndungsmaßnahmen nach Polizeieinsatz beendet - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Neuhofen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.05.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6038259

Nachdem ein Mann in Neuhofen heute (20.05.2025) gegen 11 Uhr von zwei Tätern in seiner Wohnung bedroht und angegriffen wurde, konnten im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zwei tatverdächtige Männer im Alter von 25 und 38 Jahren in der Rottstraße kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat aufgenommen.

