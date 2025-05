Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW landet nach Sekundenschlaf auf Dach

Vielank (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L 06 nahe Vielank wurde eine Person leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 75-jähriger Autofahrer zwischen Volzrade und Vielank mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Anschließend sei das Fahrzeug umgekippt und kam im angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei erlitt der deutsche Fahrzeugführer Verletzungen im Thoraxbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 06 teilweise voll gesperrt werden. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da er nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen sei.

