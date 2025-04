POL-HRO: 81-jährige Frau aus Selmsdorf vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Wismar (ots) - Am 12.04.2025, gegen 23:30 Uhr, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg und teilte mit, dass es in den Kleingartenanlage Alter Wendorfer Weg zu einem Brand gekommen sei. Nach bisherigem Kenntnisstand setzten unbekannte Täter im Bereich der Kleingartenanlage augenscheinlich vier Kraftfahrzeuge in ...

mehr