Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung an mehreren Transportern in Wismar

Wismar (ots)

Am 12.04.2025, gegen 23:30 Uhr, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg und teilte mit, dass es in den Kleingartenanlage Alter Wendorfer Weg zu einem Brand gekommen sei. Nach bisherigem Kenntnisstand setzten unbekannte Täter im Bereich der Kleingartenanlage augenscheinlich vier Kraftfahrzeuge in Brand, die zum Teil komplett ausbrannten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 104.000EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung kamen insgesamt 24 Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar sowie Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 01:15 Uhr an.

Zur Klärung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Wismar geführt.

Lars Pollack

Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell