POL-HRO: Kradfahrer bei Auffahrunfall schwerverletzt

Warlitz (ots)

In Warlitz (bei Hagenow) hat sich ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Kradfahrer fuhr einem vor ihm fahrenden PKW auf, der in diesem Moment auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei stürzte der 17-Jährige mit seiner Maschine und zog sich schwere aber offenbar nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

