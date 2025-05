Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Angriffe auf Polizeibeamte in Rostock - ein Beamter leicht verletzt

Rostock (ots)

Am Dienstag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock zu mehreren Einsätzen, bei denen Tatverdächtige Widerstand leisteten und Polizeibeamte tätlich angriffen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 11 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt gerufen, nachdem es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personen gekommen sein soll. Während des Einsatzes trat die 33-jährige Tatverdächtige einem Beamten gegen den Oberschenkel und beleidigte ihn mehrfach. Da gegen die deutsche Staatsangehörige ein offener Haftbefehl vorlag, wurde sie im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Um 13:15 Uhr wurden die Beamten nach Lütten Klein gerufen. Dort hatte ein Mann nach ersten Erkenntnissen zuvor Gegenstände gegen die Scheibe einer Bäckerei geworfen und das Personal belästigt sowie körperlich angegriffen. Die Beamten trafen auf einen 29-jährigen Deutschen, der sich vor Ort uneinsichtig zeigte. Er griff die Einsatzkräfte an, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Dabei versuchte er, die Beamten mit Kopfstößen und Fußtritten zu verletzen. Aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung wurde eine Blutprobe angeordnet.

Gegen 17 Uhr kam es zu einem weiteren Einsatz in der Rostocker Innenstadt. Ein 29-jähriger Moldauer zeigte sich gegenüber Passanten und Einsatzkräften aggressiv und drohte, sich selbst zu verletzen. Als die Beamten einschritten, trat der Mann in ihre Richtung, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in eine Rostocker Klinik gebracht. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurden u.a. Strafanzeigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen tätlichen Angriffs gefertigt. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Rostocker Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell